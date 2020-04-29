Президент РФ Володимир Путін може віддати наказ про широкомасштабну атаку на Маріуполь
"Якщо Путін визнає, що треба штурмувати Маріуполь, аби підняти свій рейтинг — він це зробить. Але поки, мабуть, цифри не дають йому оптимізму, що це рішення допоможе. Опитування показують, що населення Росії до війни з Україною не готове", зазначив Каспаров.
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Крім того, він впевнений, що Путін стурбований ідеєю відновлення "імперії".
"Путін не приховує, що його завданням є розворот України з західного напрямку в імперію і все, що він робитиме — це заважати українцям здійснити зроблений вибір", — сказав він.
А от актор Вахтанг Кікабідзе вважає, що РФ марно розв'язали війну в Україні і анексували Кримський півострів.
«Маленьку країну погубити дуже легко. А більшу важко. Не треба було їм лізти в Україні, це не маленька країна, і вони дуже люблять свою батьківщину», - зазначив він.
Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій
Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.
Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.