Президент РФ Володимир Путін може віддати наказ про широкомасштабну атаку на Маріуполь

За його словами, президента може штовхнути на такий крок падіння його рейтингу.

"Якщо Путін визнає, що треба штурмувати Маріуполь, аби підняти свій рейтинг — він це зробить. Але поки, мабуть, цифри не дають йому оптимізму, що це рішення допоможе. Опитування показують, що населення Росії до війни з Україною не готове", зазначив Каспаров.

Крім того, він впевнений, що Путін стурбований ідеєю відновлення "імперії".

"Путін не приховує, що його завданням є розворот України з західного напрямку в імперію і все, що він робитиме — це заважати українцям здійснити зроблений вибір", — сказав він.

А от актор Вахтанг Кікабідзе вважає, що РФ марно розв'язали війну в Україні і анексували Кримський півострів.

«Маленьку країну погубити дуже легко. А більшу важко. Не треба було їм лізти в Україні, це не маленька країна, і вони дуже люблять свою батьківщину», - зазначив він.

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