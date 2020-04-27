Російська рок-співачка Юлія Чичеріна розповіла, навіщо виступає на Донбасі

Російська рок-співачка Юлія Чичеріна пояснила свої візити в захоплений терористами Донбас і Сирію тим, що вважає солдатів "богатирями з казок", які борються за добро.

Таку заяву Чичеріна зробила в об'ємному інтерв'ю російському виданню Блокнот.

"Донбас - це мій Сталінград. Він дозволив мені зіткнутися з потужним ворогом і не відступити. Як і в історії, адже після Сталінградської битви російська армія вже не відступала. Донбас - це школа, він загартовує мене, вчить вірності", - зазначила співачка.

У той же самий час ненормальна артистка заявила, що Сирія - це її Хрестовий похід і захист віри.

"Зараз там палає полум'я війни, це больова точка всього людства. Розграбовані святині, убиті священики, покалічене Пальміра, кари за законами шоу-бізнесу - це і є плювок в цивілізований світ. Саме цією проблемою має займатися кожен з нас, а не вирішувати, чий Крим. Повністю підтримую дії російських ВКЗ у Сирії, вони мої брати, як чудо-богатирі з казок, що борються зі злом", - сказала вона.

Крім того, співачка відреагувала на звинувачення колег у тому, що її вчинки не відповідають образу рок-виконавця. Чичеріна вважає, що "справжній рок - проти НАТО і Пентагону".

Також співачка не забула побажати США всіляких невдач.

Нагадаємо, скандальна Чичеріна вирішила приєднати до РФ не тільки Донбас.

Як писала Politeka, Чичеріна зібралася на Київ і безглуздо зганьбилася, мережа вирує.

Також Politeka повідомляла, що скандальна Чичеріна опустилася нижче плінтуса на Донбасі.