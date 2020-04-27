Російський актор, продюсер, шоумен і телеведучий Леонід Ярмольник зробив скандальну заяву про росіян
Актор підтримує позицію, що Хрущов помилково віддав Крим Україні, а мешканці сходу України охоче б приєдналися до Росії. В одному з радіоефірів він запропонував віддати Західну Україну Австро-Угорщині, адже там живуть "особливі люди, яких нічим не задобрити", якщо мова йде про Росію.
Крім того, у ефірі латвійської радіостанції Baltkom він зробив скандальну заяву про росіян і анексію Криму. Пізніше він виправдовувався, що його слова були вирвані з контексту, а також пообіцяв засудити журналістів, які нібито спотворили інформацію, пишуть Вісті.Латвії.
Тоді Ярмольник висловився про Андрія Макаревиче, який підтримує Україну з тих пір, як Росія анексувала Кримський півострів. Ярмольник заявив, що більшість росіян, що критикують Макаревича за його позицію в питанні анексії Криму, навіть не знають, де цей півострів знаходиться.
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По суті актор висміяв інтелектуальні здібності російського населення. Він зазначив, що росіяни не знають, де Крим.
"Вульгарні люди, які тягнуть на себе ковдру будь-яким способом і хочуть, щоб їх помітили. Запевняю вас, якщо питання стосуються Криму, я думаю, що 90 відсотків з них не пояснять вам з географії, де Крим. Гарантую вам", – заявляв актор.
Також раніше повідомлялося, що російський актор Леонід Ярмольник запропонував провести референдум на Західній Україні.
За його словами, Західні регіони України "століттями мріяли бути в складі Австро-Угорщини та Польщі. Також артист упевнений, що в Україні "східні хлопці б'ються з західними".
Нагадаємо, що Газманов повідав, як росіяни "врятували" Крим від України
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