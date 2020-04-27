Російський актор, продюсер, шоумен і телеведучий Леонід Ярмольник зробив скандальну заяву про росіян

Актор підтримує позицію, що Хрущов помилково віддав Крим Україні, а мешканці сходу України охоче б приєдналися до Росії. В одному з радіоефірів він запропонував віддати Західну Україну Австро-Угорщині, адже там живуть "особливі люди, яких нічим не задобрити", якщо мова йде про Росію.

Крім того, у ефірі латвійської радіостанції Baltkom він зробив скандальну заяву про росіян і анексію Криму. Пізніше він виправдовувався, що його слова були вирвані з контексту, а також пообіцяв засудити журналістів, які нібито спотворили інформацію, пишуть Вісті.Латвії.

Тоді Ярмольник висловився про Андрія Макаревиче, який підтримує Україну з тих пір, як Росія анексувала Кримський півострів. Ярмольник заявив, що більшість росіян, що критикують Макаревича за його позицію в питанні анексії Криму, навіть не знають, де цей півострів знаходиться.

По суті актор висміяв інтелектуальні здібності російського населення. Він зазначив, що росіяни не знають, де Крим.

"Вульгарні люди, які тягнуть на себе ковдру будь-яким способом і хочуть, щоб їх помітили. Запевняю вас, якщо питання стосуються Криму, я думаю, що 90 відсотків з них не пояснять вам з географії, де Крим. Гарантую вам", – заявляв актор.

Також раніше повідомлялося, що російський актор Леонід Ярмольник запропонував провести референдум на Західній Україні.

За його словами, Західні регіони України "століттями мріяли бути в складі Австро-Угорщини та Польщі. Також артист упевнений, що в Україні "східні хлопці б'ються з західними".

Нагадаємо, що Газманов повідав, як росіяни "врятували" Крим від України

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