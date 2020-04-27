Російський режисер Андрій Смірнов висловився про «совкову» ідеологію в РФ

Андрій Смірнов вважає, що сучасна Росія все ще «тримається» за радянську ідеологію, тому РФ важливо «звести всі рахунки з минулим», щоб рухати далі в розвитку.

Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню Собеседник.

Смірнов привів наочні приклади того, як «совок» проріс у сучасні російські реалії. Він зазначив, що це і є головний ворог Росії, який необхідно подолати та звести рахунки з ним.

«Сучасна Росія все ще «тримається» за радянську ідеологію. Що ви хочете – горбачовська перебудова не була завершена, єльцинський суд над КПРС нічим не закінчився, німецький агент досі лежить на Красній площі, а його погруддя та статуї досі стоять по всій країні. Один столичний проспект все ще називається Ленінським, інший все так само носить ім'я голови КДБ Андропова. І нікуди не поділися вулиці імені головного чекіста. Поки ми остаточно не зведемо рахунки з минулим, воно буде повертатися», — переконаний він.

Також раніше повідомлялося, що литовський і російський режисер, художній керівник Вахтанговського театру Рімас Тумінас жорстко висловився про російський менталітеті.

Так, Рімас Тумінас вважає, що в Росії немає героїв, а росіяни часто «опиняються у владі диявола» через свою щирість і наївність.

«У Росії немає героїв. Шкода ваших жінок, яким нема кого любити все життя. Так ставитися до жінок, до любові, до сім'ї, як російські чоловіки, неприпустимо. Все, що можуть російські чоловіки – воювати. Взяти зброю і відправитися на війну для росіян простіше, ніж працювати в полі. Так було давно. Не хочуть російські чоловіки працювати - бажають лише воювати», — пояснив режисер.