Український рок-музикант, лідер групи «Плач Єремії» і композитор Тарас Чубай розповів про майбутнє України

Український рок-музикант, лідер групи «Плач Єремії» і композитор Тарас Чубай вважає, що Україна почала рух у бік домайданівського періоду і незабаром в країні знову може початися утиск державної мови, скасування квот на радіо, а також існує загроза повернення російських артистів.

Про це він розповів у інтерв'ю Українській правді.

«Без сумніву, відкат буде, він вже йде. Те, що відбулося зараз в Україні – російська спецоперація, яка пройшла дуже вдало. Далі нас знову чекають на утиски української мови, можлива відміна радіоквот, повернення російських артистів», — поділився невтішними перспективами він.

Зараз же Україну чекає дещо інший сценарій розвитку подій, ніж був у домайданівський період, адже після подій Евромайдана їх сприйняття себе як нації змінилося.

«Ми зараз – як кошенята, яких вмочують обличчям в д..мо, щоб відчули, що так робити не можна. Художникам як завжди потрібно творити. Думаю, такий фон буде навіть більш сприятливим», — відзначає Чубай.

Про зірок–гастролерів лідер «Плачу Єремії» висловлюється негативно.

«Намагаюся їх просто не помічати. Але історичний процес все одно рухається в проукраїнського напрямку», – резюмував він.

Нагадаємо, що Газманов повідав, як росіяни "врятували" Крим від України

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу.