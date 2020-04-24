Зірка фільму "Майстер і Маргарита" Олег Басилашвілі вважає, що сепаратисти повинні скласти зброю і зупинити війну на Донбасі

Як повідомляє Politeka.net, російський актор висловив таку думку під час інтерв'ю російським ЗМІ.

Олег Басилашвілі вважає, що терористи повинні зробити перший крок до врегулювання конфлікту і здатися на милість захисників України. На його думку, вже пора зав'язувати з бойовими діями і переходити до конструктивного діалогу. Артист також засудив кровожерливість окупантів.

"Треба припинити цю бійню. На місці повстанців я б вийшов на високий пагорб, взяв би в руки зброю, поклав його на землю і закричав: «Братці, все! Ми припиняємо стрілянину. Припиняйте і ви теж. Давайте сядемо, поговоримо…». А вміння натискати на гашетку і відчувати сексуальне задоволення від того, що ти вбив людини – це, знаєте, не геройство, а злочин", - заявив Олег Басилашвілі.

Актор поділився, що сам під час Другої світової війни був біженцем з Москви. Тоді було зрозуміло, хто і за що бореться, але тепер йому незрозуміла мотивація сепаратистів. Вона також припустив, що бойовикам хтось допомагає.

Під час інтерв'ю Олег Басилашвілі заступився за українських військових. За словами артиста, вони атакують виключно окупаційні війська, а мирні жителі Донбасу іноді страждають по-випадковості:

"Вони бомблять не цивільне населення, а тільки тих, хто з ними бореться, якісь внутрішні війська в цих Донецької та Луганської республіках. Мирні люди просто потрапляють під вогонь, до великого нещастя…".

Басилашвілі поскаржився, що ситуація його дуже засмучує. Він упевнений, що своїми агресивними і незаконними діями Росія назавжди посварилася з Україною:



"Все це викликає у мене дуже неприємні думки. Навіщо нам це треба? Ми, завдяки приєднанню Криму, замість брата і друга, який поруч з нами, вже придбали злого ворога – на всі віки".

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