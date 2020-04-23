Російські пропагандисти раптово визнали, що Луганська область, яка зараз перебуває під контролем окупантів, – все ж українська територія

Російські ЗМІ облетіла історія, яка сталася в Подольську, де п'яний житель «ЛНР» загасив струменем сечі вічний вогонь, а місцеві жителі влаштували йому самосуд.

Найцікавіше, що про цей випадок повідомили «Лайфньюз», «Комсомольськя правда», «Рамблер» та інші ресурси, проте чомусь з громадянина «ЛНР» хуліган раптом став українцем. На цей факт звернув увагу блогер та журналіст Денис Казанський, про що і написав у своєму Twitter.

«Шикарна історія. Якийсь придурок приїхав з «ЛНР» в Підмосков'я і помочився на вічний вогонь. Вандала спіймали, історія потрапила в ЗМІ. Але для російських пропагандистів хуліган з ЛНР моментально став «жителем України». Це підкреслили у всіх заголовках», – пише він.

Таким чином російська пропаганда сама ж назвала окуповані території Україною. У коментарях користувачі не обійшли увагою «нестиковочку».

«Легким рухом пера брат-новорос перетворюється на злісного українця. А помітили, як поголів'я «народу дамбасса» за згадками в росЗМІ знижується прямопропорційно падінню нафтових котирувань? Наддержава РФ своїх не кидає, не…», «Якщо б бабусю героїчно через дорогу перевів, то написали би, що хлопчик приїхав з ДНР або ЛНР, а так, звичайно ж, з України, треба ж якось підтримувати рівень ненависті», «Коли воюваки за «руський мир» на Донбасі підбили у 2014 Боїнг М17, тоді росЗМІ писали «в небі України», а коли писали про бойові дії, то в тому місці вже не було, а були «республіки Л/ДНР», «Значить, визнають, що Луганськ – це Україна», «Більшої образи, ніж назвати громадянина ЛНР українцем, і придумати було не можна!», «На російські скрєпи напісяв», – пишуть під публікацією.

Нагадаємо, розкрито наслідки російських умов для України.

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