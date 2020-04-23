Колишній боксер, а нині депутат Держдуми РФ, Микола Валуєв назвав "спосіб" припинення конфлікту на Донбасі



За його словами, тільки якщо розділити Україну на частини, можна домогтися миру. Таку маячню він озвучив в ефірі одного з пропагандистських телеканалів РФ.

"Розв'язання цієї проблеми - тільки в розмежування територій. Я розумію, що будь-яка унітарна держава буде з небажанням відпускати цілі області у вільне плавання. Але був втрачений політичний момент, і можливість мирного вирішення теж була упущена", - упевнений Валуєв.

За його словами, також треба задіяти і миротворців.

"Тільки чіткий поділ сторін за якусь лінію вліво-вправо, з обов'язковим буфером у вигляді миротворців, наприклад, і щоб кожен розумів міру своєї території, за яку не можна заходити – тільки так можна вирішити проблему. На мій погляд, це єдиний шлях", - заявив він.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Винокур на повному серйозі заявив про те, що Росія ніяк не сприяла тому, щоб на сході України розгорівся збройний конфлікт, а навпаки намагалася не допустити приходу військових і вирішити усе мирним шляхом.

За його словами, Росія «хотіла убезпечити України і вберегти її від вторгнення «войовничих людей»

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

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