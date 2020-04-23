Рок-музикант Валерій Кіпєлов вважає окупацію Криму виправданою

Він нагадав, що півострів Україні дістався безоплатно.



"Мені цікаво, чому в свій час українці не дуже-то й пручалися, коли раптом на їх голову звалився Крим? Я розумію, що це було зроблено Хрущовим, який шукав підтримки на Україні в боротьбі зі своєю внутрішньою опозицією. Треба було дати українцям такий шматок, щоб їх задобрити. Та й сам Хрущов теж виходець звідти. Чомусь у той час ніхто з цього приводу копій не ламав.", - зазначив музикант.



За його словами, вирішити питання Криму потрібно було ще після розвалу СРСР.

"Я вважаю, що треба було загострити увагу на цьому питанні ще в 1991 році, але тоді всім було не до цього. Мені дуже сподобався виступ Путіна, який сказав, що Крим для всіх і, єдине, що він ніколи не буде бандерівським. Тут я його підтримую на всі 100%. З точки зору геополітики, операція щодо приєднання Криму до Росії була проведена просто приголомшливо", - заявив Кипелов.

За його словами, Україна сама винна в втрати півострова.



"Напевно багато в чому на це вплинула сама позиція України. Якби вони вирішували питання по-іншому, не військовим шляхом, якби не прийшли до влади всі ці неофашистські та націоналістичні організації, нічого цього не було б. Крим був би у складі України, і ніхто ніяких питань би не ставив", - заключив він.

Раніше ми повідомляли, що Ксенія Собчак заявила, що окупувавши Кримський півострів, Росія порушила міжнародні домовленості і Крим повинен бути повернутий Україні. За її словами, можливо треба провести референдум.

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