84-річний радянський, російський і вірменський актор Армен Джигарханян не побоявся відкрито підтримати українців

Він не тільки відмовився свого часу підписувати листа в підтримку російського президента Володимира Путіна, але й розкритикував агресивні дії Росії по відношенню до України, передає Politeka.net.

Легенда кіно і театру не розуміє, як українці і росіяни можуть ворогувати між собою. Своє ставлення до всього, що відбувається між двома державами, він описав вірменським прислів'ям: «Один дурень кинув камінь у воду, 100 розумних витягнути не можуть».

Раніше обурення пристойної частини російського суспільства викликали слова актора про те, що в країні процвітає нетерпимість до національних меншин і поширене гасло «Росія для росіян».

«Ми недобра країна, якщо звучать такі гасла від наших політиків, – каже актор. – Я вірменин, мені що тепер, їхати? Ми не повинні воювати і з'ясовувати стосунки, виходячи з релігійних мотивів. А тут досить кинути сірник, щоб розпалити конфлікт».

В одному з інтерв'ю шість років тому Джигарханян розповів про особисту зустріч з Путіним. Тоді він в обличчя заявив російському президенту, що Росія – погана країна, тому що нею керує така людина.

«Путін – глава держави, але, крім його думки, є друга, третя, навіть четверта! А сьогодні виходить, що ми всі, вибачте за грубість, стали раком і повторюємо: «Нехай Путін буде хорошим». Але він не може, для цього йому в обличчя треба правду сказати. Ми ж вибрали його керувати країною, значить, і вимагати з нього повинні: мовляв, це не продавайте, а он те давайте купимо», – підкреслив він.

Нагадаємо, легендарного артиста відвезли в лікарню у важкому стані.

Як повідомляла Politeka, колишня дружина Джигарханяна отримала вирок.

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