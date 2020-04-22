Відома російська актриса Чулпан Хаматова, котра підтримала Володимира Путіна в 2012 році, змінила свою думку і нарвалася на критику співвітчизників

Вісім років тому актриса, співзасновник фонду «Подаруй життя» розповідала, що голосує за Путіна тому, що він ніколи не залишався байдужим до фонду і лікарів, а всі обіцянки завжди були виконані, передає Politeka.net.

«Допомога має бути відчутною, тому я буду голосувати за нього», – говорила тоді Хаматова.

Однак через кілька років у програмі Ірини Шихман «А поговорити» актриса зізналася, що не закликала б голосувати за Путіна, якби знала, що він розв'яже війну на Донбасі.

«Якщо б у 2012 році мені сказали, що „він зробить цю війну“, я б не пішла голосувати. У 2012 році я б не стала записувати ролик, якщо б мені сказали, що буде війна на Донбасі і будуть гинути люди, мирне населення, діти, яких ми теж рятуємо».

Цей момент опублікував в Twitter користувач «Вуса Пєскова».

С одной стороны, лучше поздно, чем никогда. Но с другой, сделанного уже не исправить pic.twitter.com/HokFYAcLEb — Усы Пескова (@Sandy_mustache) June 14, 2019

«З одного боку, краще пізно, ніж ніколи. Але з іншого, зробленого вже не виправити», – йдеться у підписі.

Публікація викликала жваве обговорення.

«Прийде час, і всі заспівають цю пісню: «Та я не знав! Якщо б я міг припустити! Та я помилявся! Та мене обдурили! Та я завжди говорив! Та я вірив!» Нічого нового. Але ніхто не скаже, що придурок, чи стояв біля корита і було ситно», «Вангую її участь у кампанії Путіна 2024», «Холуї на потопаючому "титаніку" перевзуваються, намагаючись зловити шанс на місце в шлюпці», «Вона витратний матеріал в політтехнології кремля. Сидить тепер у затишній Прибалтиці зі своїм злодієм чоловіком, робить розумні очі. Навіщо її слухати? Ви б Боярського ще послухали», «А про Крим чого вона промовчала?», – пишуть у коментарях.

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