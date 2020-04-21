Російський актор Борис Клюєв, відомий за серіалом «Вороніни», обрушився з обвинуваченнями на шоумена Андрія Данилка, співачку Софію Ротару і грузинського актора Вахтанга Кікабідзе

Так, в інтерв'ю виданню Московський комсомолець він заявив, що всі вони, незважаючи на відмову від концертів в Росії, їздять в країну на заробітки.

Клюєв зазначив, що Вахтанг Костянтинович продовжує виступати на закритих корпоративах в РФ, незважаючи на те, що у всіх інтерв'ю стверджує зворотне. На питання журналіста про те, звідки у росіянина така інформація, він відповів:

«Я просто занадто добре знаю всю цю публіку», так і не навівши аргументи.

Крім того, актор розжарив Кікабідзе через його громадянську позицію щодо конфлікту в Південній Осетії і ролі в цьому російської сторони.

«Слава Кікабідзе народився в Росії, а не в Грузії. Тому що в Грузії він був просто музикантом, і все, і не більше. Не видатним музикантом. А потім йому багато років вже… Ну чого там говорити, він вибрав цю позицію і нехай насолоджується», — заявив Клюєв.

Також обурення у актора викликала концертна діяльність Софії Ротару та Андрія Данилка в образі Вєрки Сердючки. Клюєв стверджує, що не любить, коли артисти лізуть у політику, і порадив колегам займатися виключно своєю справою.

«А ви думаєте, Софія Ротару, Сердючка… Вони заробляють тут гроші, а потім гроші витрачають на АТО! Це неприпустимо» — обурився скандальний артист.

Нагадаємо, що Газманов повідав, як росіяни "врятували" Крим від України

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу.