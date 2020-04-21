Знаменитий російський актор і сатирик Михайло Єфремов висміяв думки глави РФ Володимира Путіна напередодні 9 травня

Виступаючи в черговий раз перед публікою, він прочитав новий вірш про те, чим зараз забита голова російського президента, передає Politeka.net.

За словами артиста, російський президент розмірковує про те, чому ніхто зі світових лідерів не складе йому компанію на Мавзолеї під час параду 9 травня, і він повинен задовольнятися тим, що навколо нього «різноманітна фігня».

«А ті, кого на свято кликали, вони ж раніше приїжджали. Мені наш розбрат незрозумілий, знову про Крим. Та хрін би з ним!», – каже Єфремов.

Далі сатирик висміює амбіції Путіна, який, зважаючи на стрій «Армат», не розуміє, чому ніхто не поділяє його пристрасть до військових «іграшок», і погрожує у разі чого покликати на парад свого друга Кім Чен Ина.

І тут же Єфремов тонко висміює президента за те, що той вплутується в війни по всьому світу:

«… країна немало виробляє снарядів, танків і ракет, їм застосування вдома немає. І мені, скажіть заради Бога, дивитися їх тільки на параді? Ще при цьому одному? Ні, я реально не зрозумію. Я через рік на День перемоги, і тут я правду кажу, до вас особисто сам приїду на тому, на що зараз дивлюся».

В кінці «Путін» нарікає на плітки і чутки навколо нього, які помилкові, і просить хоч кого-небудь повернути йому «в ціні на нафту визначеність і економіку із Ж».

Это все смешно ровно до тех пор, пока не начинаешь понимать, что это не шутки pic.twitter.com/ZLpQhUJkO2 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) April 19, 2020

«Це все смішно рівно доти, поки не починаєш розуміти, що це не жарти», – підписали відео з Єфремовим у блозі «Вуса Пєскова» в Twitter.

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