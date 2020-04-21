Відомий грузинський реформатор Каха Бендукідзе розповів, що українцям потрібно зробити для повернення Криму, окупованої Росією

Як повідомляє Politeka.net, політик поділився своєю думкою під час відкритої зустрічі, яка відбулася незадовго до його смерті в 2014 році.

Каха Бендукідзе закликав українців виступити проти підвищення податків. Він вважає, що отмалчиваясь, жителі України переймають небезпечні традиції росіян.

"Чому я не бачив велику багатотисячну демонстрацію на підтримку зниження податків? Де люди, які скандують: "Підвищуйте ціни на газ!". Немає? А, ну тоді вибачте. Ви або не розумієте, що вам хана, або розумієте, але вас все влаштовує. Ви хочете жити в Росії? У Києві, але в Росії?".

Каха Бендукідзе підкреслив, що події в Україні відбиваються на всьому світі. На його думку, Крим вийде повернути тільки після розвалу російського режиму.

"Для того, щоб вам повернути Крим, Російська імперія повинна впасти. Чому я завжди приїжджаю в Україну і даю якісь поради, турбуюся про ваше майбутнє – тому що у вас в країні нині формується майбутнє нашої планети", - зазначив політик.

Бендукідзе звернув увагу, що до незаконної анексії Криму кордон змінювали тільки добровільно. Росія ж повертає світ феодальний лад:

"Якщо Росія в цій війні переможе, то виходить, що ми повертаємося в XVIII століття, коли це збавили, це додали, це моє, а це твоє. І цей світ інший, може, він краще, але вже не такий миролюбний. І доля цього буде залежати від того, наскільки Україна зможе правильно провести реформи, врятувати себе".

Реформатор поділився власним рецептом, як Україна може прискорити падіння Росії, а разом з ним - повернення Криму.

"Держфінансування, прозорість, обмеження максимального пожертви, строгий контроль і дуже жорстке покарання за використання лівих грошей. Ваше завдання – розірвати порочне коло. Ви всі повинні зненавидіти корупцію. Якщо цього не відбудеться, то цей цикл буде повторюватися. І ви будете злиденною країною", - передбачив він.

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