Президент Росії Володимир Путін назвав причини, чому колишні республіки СРСР можуть знову об'єднатися

Як повідомляє Politeka.net, про це глава країни-агресора розповів в одній з російських телепередач.

За словами Володимира Путіна, колишні країни Радянського союзу повинні знову об'єднатися заради переваг, які дає така "імперія". Президент РФ заявив, що всім країнам потрібно відкинути страхи і зважитися на нові кроки.

"Долаючи якісь фобії минулого, долаючи страхи з приводу відродження Радянського Союзу і радянської імперії, все-таки розуміння того, що об'єднання зусиль на користь всім, пробиває собі дорогу неминуче. І відчуваючи ці переваги, а ці переваги відчувають всі учасники цього процесу, ми рухаємося далі, здійснюємо нові кроки і йдемо вперед", - заявив президент.

Володимир Путін додав, що в усьому світі держави об'єднуються для більшої ефективності. Тому для колишніх республік відновлення СРСР - "абсолютно природня справа". Російський президент зазначив, що у всіх пострадянських країнах "є спільна мова", нібито, там всюди "вільно говорять російською". На його думку, є й інші передумови для об'єднання:



"Це величезна перевага. У нас спільна, яка дісталася від єдиної країни інфраструктура транспорту, енергетики, зв'язку. Це ще одна колосальна перевага інтеграції", — пояснив він, підкресливши, що все це сприяє підвищенню конкурентоспроможності.

Під час програми Володимир Путін звернув увагу, що "західні колеги" активно чинять опір відродженню СРСР. За його словами, на Заході просто бояться конкуренції. Президент РФ відкрито сказав, що в Росії хочуть знову організувати союз, щоб посилити свій економічний зростання.

"Вони не хочуть зростання або збільшення можливостей свого конкурента. Але, а ми цього хочемо, тому що це шлях до підвищення добробуту наших людей. Тому тут немає нічого дивного, крім того, що ми досі не просунулися на цьому шляху так, як ми могли б це зробити, і могли бути ще більш ефективними", - заявив Володимир Путін.

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