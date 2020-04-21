Пожежі, які охопили Україну, в черговий раз показали, що громадяни в моменти трагедії повинні розраховувати тільки на себе

І знову, як у 2014 році, у справу включилися волонтери, котрі збирають провізію, засоби захисту та інше потрібне для рятувальників, що з 4 квітня гасять вогонь у зоні біля ЧАЕС, передає Politeka.net.

Ускладнюється ситуація ще й тим, що на Житомирщині вигоріли цілі села, десятки людей залишилися без даху над головою. І знову українців просять допомогти постраждалим громадянам.

З цього приводу коротко, але різко висловилася відомий волонтер Наталя Юсупова, яка вже шість років підтримує українських військових, а тепер опинилася в числі тих, хто допомагає пожежникам, кинутим на боротьбу з вогняною стихією.

«Мене відзначають, напевно, у всіх публікаціях про пожежі, тільки що відзначили ось тут, на Громадському. Там люди в коментах просять допомогти постраждалим, у яких згоріли будинки. А тепер у мене питання, а де держава, де влада??? Чому просять допомогу у волонтерів?? Нехай розумники, які кричать, що все є, допоможуть цим людям! Ну, хоч крапля совісті повинна бути у можновладців, чому люди ночами не сплять, а гасять пожежі, чому не надається допомога? Зрештою, нагодуйте і дайте їм нічліг!», – написала вона.

«Сьогодні волонтери вже відвезли туди першу допомогу, а влада... як зазвичай(», «У нас президент відпочиває, не до холопів йому», «влади немає! Є бродячий цирк!», «Обуренню немає меж!!!», – зазначають користувачі в коментарях під публікацією.

Наталія Юсупова вже неодноразово критикувала владу за бездіяльність в історії з пожежами. Так, минулого разу вона «пройшлася» по президенту Володимиру Зеленському, який тільки на десятий день звернувся до громадян з приводу масштабних пожеж у Чорнобильській зоні.

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