Скандальний російський актор Іван Охлобистін вирішив дати Україні спокій
За його словами, Росія вже і так багато натерпілася.
"Ми завжди вважали українців братнім народом. Прощали їм дурну жадібність з хутірською хитрістю щодо нас, зданий німцям за 5 хвилин Київ і тисячі інших прикрих, але не критичних дрібниць. Чого тільки не трапляється в великій сім'ї. Але всьому є межа", - вважає одіозний актор.
Він нагадав, що українська дівчинка заспівала пісню про те, що українці і росіяни не брати.
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"Можна було б крякнути прикро, та забути. Але ні. Дівчинка заспівала чисту правду. Щось переломилось у душі. Після Одеси, після Маріуполя, після Донбасу", - запевняє Охлобистін.
За його словами, "Росія повинна зняти з себе всю відповідальність за небратський народ".
"Нас не повинні надалі мучити докори сумління, якщо Україну в черговий раз хтось захопить, або якщо її спіткає якийсь глобальний катаклізм. Не повинні зайвий раз жертвувати заради неї навіть горілого сірника. ", - заключив він.
Зазначимо, що Охлобистіну заборонено в'їзд в Україну, оскільки він неодноразово бував на окупованих територіях Донбасу та висловлювався на підтримку жителів регіону.
Коли він здійснив перший візит на Донбас, а це було в кінці 2014 року, в Україні відразу заборонили фільми за участю актора, а в 2016 році він отримав паспорт «ДНР» з рук загиблого ватажка бойовиків Олександра Захарченко.
Як повідомляла Politeka, Охлобистін висловився про Україну після скандального відео.
Також Politeka писала, російський актор порушив державний кордон України.