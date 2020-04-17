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І якщо в одних країнах уряд всіляко допомагає громадянам пережити кризу, да.ючи гроші, влаштовуючи податкові канікули, зберігаючи частини заробітної плати, то у Росії священики радять своїй пастві йти на паперть, передає Politeka.net.

Так, голова патріаршої комісії у справах сім'ї протоієрей Димитрій (Смирнов) в ефірі програми « «Бесіди з батюшкою» на телеканалі «Союз» оскандалився цинічною заявою.

«Відсутність якихось заощаджень і роботи ставить людей в ситуацію, як вижити», – каже ведучий. На що гість ефіру відповідає: «Це все мрії. Це йому здається. Біси малюють страшні картинки», а потім звучить феєричне: «Можна і милостиньку попросити. Просити не 800 доларів до наступного місяця, а просити жменьку крупи. Людина зглянеться і скаже: «Зараз я тобі винесу».

У записі, що гуляє в мережі, є і друга частина, де Димитрій розповідає журналісту «Комсомольської правди» про те, що їздить на Майбаху.

Зазначимо, що програма вийшла в ефір ще 5 квітня, однак це повчання служителя РПЦ отримало широкий резонанс тільки зараз. Священика звинувачували в цинізмі і користолюбстві, тому йому довелося виправдовуватися. Він пояснив свою пораду тим, що не потрібно шукати трагедію там, де її немає.

Тут батюшка на последнем майбахе рассказывает, что если потеряли работу и у вас закончились деньги, то вам все кажется. Это бесы рисуют страшные картинки. Рекомендует идти и просить милостыню, авось кто горсточку крупы подаст. Смотреть до конца Gepostet von Харьков 1654 am Freitag, 17. April 2020

За його словами, люди в Росії «живуть непогано», незважаючи на «не дуже велику зарплату». «Люди звикли жити в спокої в такому, а раптом так… лавина. Це ж різкі зміни», — сказав протоієрей.

Раніше Смирнов уже робив вельми неоднозначні заяви. Так, жінок, які живуть з чоловіками в цивільному шлюбі, він назвав «безкоштовними повіями». Також він стверджував, що релігійним людям треба боятися не коронавіруса, а тільки двох речей — бога і гріха. Смерті від коронавіруса батюшка пояснив словами «так уже богу завгодно».

Користувачі українського сегменту Фейсбуку не пошкодували коментарів під відео.

«А просити в отця? Мирські треби не малі стікаються в храми. Ніщо мирське не чуже – це один священик сказав», «Так це вся Росія на паперті буде стояти А хто буде подавати?», «Брати в Лаврі після її закриття нещодавно вже і просять милостиню», «Його святість, владика Паша мерседес трохи скромніший буде», – пишуть у мережі.

Нагадаємо, заражений священик закликає українців на літургію.

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