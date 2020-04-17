Легендарна радянська актриса Барбара Брильська підтримала Україну

За її словами, те, що відбувалося на Майдані в 2014 році викликає гордість.

"Боротьба за гідність, незалежність і світ є найбільшою чеснотою. Жоден з нас не може спокійно спостерігати за тим, що зараз відбувається в Україні. Для кожного з нас останні місяці були часом молитви - молитви за вільну і незалежну Україну. Ми пишаємося вашою витримкою і хочемо ще раз підкреслити - ми з вами!", - говорила актриса.

Крім того, вона приєднання Криму РФ визнала вона - "анексією" і відмовилася відвідувати окупований півострів.

За її словами, президент РФ Володимир Путін був не правий, і запропонувала його "покарати".

"Я його дуже любила - Путіна, - дуже. Він розірвав мені серце просто. Те, що він робить ... Можливо, в житті так і буває, що сильний виграє. Він не правий, я це знаю. Чуєш мене, Володю? На коліно і по попі", - сказала артистка.





Раніше, російський актор Армен Джигарханян розкритикував РФ за агресивні дії в Україні.

Джигарханян не був багатослівним, а своє ставлення до ситуації описав вірменської прислів'ям:

"Один дурень кинув камінь у воду, 100 розумних витягнути не можуть", - сказав актор.

Крім того, він обурювався, що росіяни прекрасно бачать, що робить Путін, але нічого не роблять, щоб це змінити.

Нагадаємо, Джигарханян в реанімації, лікарі рятують легенду кіно: що сталося.

Як повідомляла Politeka, Джигарханян поставив на місце Путіна народним прислів'ям: "Один дурень...".