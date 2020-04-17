Український актор Остап Ступка обурився тим, що в Україні до цих знімаються російські актори



Він дивується, чому так відбувається в даний момент.

"Ситуація невесела. Ми продовжуємо знімати по 100 російських акторів, ще й платимо їм високі гонорари. Уявляєте, якщо російським акторам платить гонорари наша сторона, то вона платить їм більше, ніж своїм акторам! Чому так відбувається в нашій країні, я не знаю. І зараз – чим дешевше артист, тим краще, зараз у фаворі дешеві актори", - заявив він.

Крім того, він поскаржився на "подвійні стандарти" в Україні

"Тому, я вам скажу, що я живу в дуже дивній країні, я живу в країні з абсолютно стовідсотковими подвійними стандартами: ми говоримо одне, думаємо інше, а робимо третє, зазначив він.

Раніше заслужений артист України і ведучий Олег Філімонов висловився про гастролі в РФ.

"Деяким своїм колегам я б все-таки радив «притримати коней», не квапив б цих коней, тому що, напевно, війна колись закінчиться, а ось цей ось осад залишиться. І повернути це назад, повернути це у зворотний бік неможливо", - вважає актор

Крім того, він упевнений, що Росія - агресор.

"Як би це неправильно на чужу землю заходити чобітьми. Я вважаю, що це жахливо", - зазначив він.

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