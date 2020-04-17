Український футболіст Рустам Худжамов поділився думкою про відносини України з Росією

Свій коментар він дав виданню Tribuna.com.

Під час інтерв'ю воротар згадав про випадок, який він спостерігав в Донецьку.

"На початку 2014-го вийшов гуляти з малим Містом. Біля нас якась літня жінка говорила по телефону. Питала: «Ти бачила виступ Путіна, де він говорив, що не кине Донецьк? Я готова була розцілувати телевізор». Думаю, вона там залишилася. Цікаво, чи сподобалося їй усе, що сталося. Не думаю ", - зазначив футболіст.

З приводу примирення з РФ він категоричний:

"Йдемо дружити з Росією, так? Для чого дружити з тим, хто повбивав багато українців? Не тільки зараз, а з 1917-го по 1990-й. Найдієвіший метод дії з такими людьми – залишити їх і не чіпати", - сказав футболіст.

А ось екс-півзахисник київського "Динамо" Олександр Алієв дотримується іншої думки.

За його словами, президент РФ Володимир Путін робить все для росіян, щоб вони жили нормально.

Також він зазначив, що Крим - це Україна. І висловив бажання, щоб "братні народи Росії і України повинні жити так само, як це було до 2013 року".

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