Українська актриса театру і кіно Ада Роговцева зробила несподівану заяву про президента Росії Володимира Путіна

Так, вона поділилася спогадами про знайомство з президентом Росії Володимиром Путіним.

Він справив на неї враження замкнутого людини, який не відмовляється випити. Про це легенда української сцени розповіла в інтерв'ю ZIK.

"Він закритий чоловік, правда, борщ і стопку ляснув нормально. Читав Шевченка, але відчуття, що це чужа, не відкрита душа", - відповіла вона на запитання журналіста про враження після зустрічі з лідером країни-агресора.

Також раніше повідомлялося, що українська актриса Ада Роговцева згадала найстрашніші сторінки української історії з 37-го року, свідком яких вона була особисто.

"Я весь час думала над тим, чому в України така сумна історія, коли забороняли мову, спотворювали історію, знищували людей, знищували їх страшно – у війну і не у війну. І я була свідком цього. Я живу з 37-го року минулого століття. Мій час проходить, залишаються діти, залишаються онуки, правнуки. І за долю кожного з них рветься серце", – розповіла актриса.