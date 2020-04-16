Українська актриса театру і кіно Ада Роговцева зробила несподівану заяву про президента Росії Володимира Путіна
Так, вона поділилася спогадами про знайомство з президентом Росії Володимиром Путіним.
Він справив на неї враження замкнутого людини, який не відмовляється випити. Про це легенда української сцени розповіла в інтерв'ю ZIK.
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"Він закритий чоловік, правда, борщ і стопку ляснув нормально. Читав Шевченка, але відчуття, що це чужа, не відкрита душа", - відповіла вона на запитання журналіста про враження після зустрічі з лідером країни-агресора.
"Я весь час думала над тим, чому в України така сумна історія, коли забороняли мову, спотворювали історію, знищували людей, знищували їх страшно – у війну і не у війну. І я була свідком цього. Я живу з 37-го року минулого століття. Мій час проходить, залишаються діти, залишаються онуки, правнуки. І за долю кожного з них рветься серце", – розповіла актриса.
Нагадаємо, що Ада Роговцева розповіла про помилку українців під час війни на Донбасі.
Актриса впевнена, що в країні східного сусіда живе безліч "хороших" людей, які запрограмовані пропагандою. При цьому ж артистка відмовляється визнавати, що набила оскому версію про "братів і сестер навік", називати братом того, хто розв'язав війну.
Нагадаємо, Ада Роговцева спустила росіян з небес на землю.
Як Politeka писала, що Ада Роговцева зробила відверте зізнання про Росію.
Також Politeka писала про те, що Ада Роговцева розкрила деталі зустрічі з Путіним.