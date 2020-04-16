Колишній народний депутат Ігор Марков, який втік до РФ, заявив, що українського народу не існує
Свої маревні думки він озвучив на пропагандистському ток-шоу "Вечір з Володимиром Соловйовим".
За його словами, "всі українці - це росіяни, з яких пора вибивати хо**цьку дурь".
"Яка Україна? Ніколи такого народу не було. Там були російські князівства! Хлопці, забудьте взагалі цю ахінею! Давайте просто тупо говорити вже правду. Це росіяни", - заявив він.
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Крім того, він додав, що українці – це люди, яким зламали мізки і понівечили мову.
"Українці — це браковані росіяни. Це російські люди, яким зламали мізки, яким понівечили мову. Все, немає такого поняття і ніколи не було! Сто років тому нам це прищеплювали, і ми досі в це віримо!", — сказав він.
Раніше Марков побажав Україні зникнення і назвав її непорозумінням".
"Я за те, щоб Україна припинила це непорозуміння — своє існування. Поверніть нам Київ з південним-сходом і далі плетіть свою Річ-Посполиту, Австро-Угорщину, робіть свою солянку, але без нас!» — нахабно висловився він.
Зазначимо, що ще в грудні 2014 року МВС України оголосило Ігоря Маркова в розшук як «особи, яка переховується від суду». Політика підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із заподіянням тілесних ушкоджень).
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