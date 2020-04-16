За такі слова має бути соромно

Колишній народний депутат Ігор Марков, який втік до РФ, заявив, що українського народу не існує

Свої маревні думки він озвучив на пропагандистському ток-шоу "Вечір з Володимиром Соловйовим".

За його словами, "всі українці - це росіяни, з яких пора вибивати хо**цьку дурь".

"Яка Україна? Ніколи такого народу не було. Там були російські князівства! Хлопці, забудьте взагалі цю ахінею! Давайте просто тупо говорити вже правду. Це росіяни", - заявив він.

Крім того, він додав, що українці – це люди, яким зламали мізки і понівечили мову.

"Українці — це браковані росіяни. Це російські люди, яким зламали мізки, яким понівечили мову. Все, немає такого поняття і ніколи не було! Сто років тому нам це прищеплювали, і ми досі в це віримо!", — сказав він.



Раніше Марков побажав Україні зникнення і назвав її непорозумінням".

"Я за те, щоб Україна припинила це непорозуміння — своє існування. Поверніть нам Київ з південним-сходом і далі плетіть свою Річ-Посполиту, Австро-Угорщину, робіть свою солянку, але без нас!» — нахабно висловився він.