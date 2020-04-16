Скандальний український композитор, шоумен і актор Володимир Бистряков вважає, що на Донбасі немає військових РФ

За його словами, там воюють виключно ті люди, які там проживають.

"Не знаю, вводив він (Путін - прим. ред.) раніше війська в Донецьк і Луганськ, але в даний час їх там немає. В даному випадку воюють люди, які там живуть. Так звані ополченці", - заявив він в одному з інтерв'ю", - заявив він.

За його словами, ті росіяни-контрактники, яких вдалося зловити на Донбасі не вважаються.

"Є таке поняття — «добровольці». А з цього боку тут у нас і австралійці, і поляки, і чехи, і хто хочеш воює. Ну і що?" - незворушно заявив він.

Раніше, скандальний актор назвав українців "ідіотами".

За його словами, безвізовий режим просто знищить українців як націю, а в країні залишаться одні люди похилого віку і діти.

Бистряков порівняв Україну з Африкою.

"Якщо подивитися на нашу країну з боку, то ми просто ідіоти. Якщо в Африці сидять люди на піску, де-то смажать черв'ячків, з сарани влаштовують спекотне, при цьому щасливі, при цьому ще й танцюють і навіть розмножуватися можуть, то тут, на найбагатших землях, з такою інфраструктурою, яка у нас була, і ми сегодня прийшли до того, що жебраки. Це просто ганьба", - заявив композитор.

Нагадаємо, що відомий композитор оскандалився проросійською заявою.

Як повідомляла Politeka, у базу «Миротворця» потрапив український композитор, піаніст і шоумен Володимир Бистряков.

Також Politeka писала, що українці жорстко відреагували на проросійський заяву Бистрякова.