Театральний режисер Роман Віктюк розповів про своє бачення ситуації в Україні

Він упевнений, що громадянам не варто проявити терпіння.

"Нації треба мати терпіння і вірити тільки в те, що з нею Бог. Тривога – це мікроб і диявольський голос, який намагається людини приспати. Для того, щоб розбудити, і існуєте ви – преса. І розмови про різницю між заходом і сходом — це диявольський наклеп", - вважає режисер.

Крім того, він згадай про події Майдану:

"Хлопці кидалися до мене і говорили: "Не зрадьте нас!" А я відповідав, що я не можу зрадити. Вони дивилися на мене такими очима… їх погляди завжди зі мною… Я бачив, що батько привів сина на Майдан і відправив рятувати людей. А син загинув. І батько не оплакував свою жертву, а стояв і дякував за те, що в ньому є вогонь відданості батьківщині".

"Ми стільки років профукали. Найголовніше – виховання. Комуністи сказали – немає Бога, немає і все тут же відмовилися, і це стало нормою. Все потрібно починати з дитячого віку. Навіть коли мама вагітна, повинна звучати музика. Не та, яка закликає до побиття і умертвлення, а та, яка звучала під час Шевченко на Україні", - додав режисер.

Раніше Роман Віктюк заявив, що жителям Донбасу треба перестати дивитися телевізор і спробувати розібратися в собі.

За його словами, якщо навіть тиша не допоможе жителям Донбасу вирішити до якої нації вони ставляться, то їм краще покинути Україну.

«Якщо ви не громадяни України, навіть ця тиша вам не допоможе, тоді дайте Україні спокій», - додав Віктюк.

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