Відомий музичний критик, журналіст і видеоблогер Артемій Троїцький упевнений, що Україна може здолати "олігархат і гнилих політиків"





За його словами, на відміну від України, такої можливості немає в Росії.

"У України ще є шанс впоратися зі своїм підлим олігархатом і гнилими політиками. У вас ще є динаміка в країні, на відміну від Росії. Я, чесно кажучи, думав після Майдану 2013-2014 років у вас вже буде Європа і повна свобода", - заявив він.

Журналіст зазначив, що з усіма проблемами впоратися країні не вдалося.

"Свобода, до речі, у вас залишилася. Але й багато іншого: злодійство, корупція, бездарне керівництво. Я вірю, що ви зумієте від цього всього позбутися, - упевнений журналіст.







Раніше, відомий одеський письменник-сатирик Михайло Жванецький влучно висловився про росіян.

Коментуючи події в Україні, Жванецький заявив, що росіяни просто заздрять своїм сусідам українцям, тому що ті зважилися на зміни в країні, чого ніколи не зможуть зробити росіяни.

«Мені здається, що росіяни страшенно заздрять українцям. Тому що змогли, дозволили собі звалити знахабнілих злодюг. Це не виключає того, що можуть прийти нові. Але вони точно будуть знати, що існує сила протидії, здатна дати їм відсіч», - підмітив відомий одесит.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Макаревич підколов Путіна за "любов" до Донбасу.







