Верховна Рада прийняла законопроект про внесення змін в регламент своєї роботи

Новий закон закріпив у Регламенті Верховної Ради норму, згідно з якою на пленарних засіданнях більше не будуть розглядати поправки до законопроектів, які були відхилені комітетом.

«За» відповідний законопроект 16 квітня проголосували 242 нардепи. При цьому «Слугам народу» у прийнятті закону «допомогли» «Опозиційна платформа – за життя», яка віддала 15 голосів, і депутатська група «Довіра».

Новий пункт регламенту уточнює, що коли до законопроекту вноситься більше поправок, ніж у ньому є пунктів (але не менше 500 поправок), він може розглядатися за спеціальною процедурою. Для ініціації такої процедури потрібно клопотання не менше 150 депутатів до голови Ради. При цьому рішення про проведення спеціальної процедури буде прийматись тільки при отриманні 226 голосів.

Спеціальна процедура передбачає, що кожна фракція і група може представити на розгляд п'ять правок, а позафракційний депутат – одну невраховану комітетом правку. Потім профільний комітет за два дні повинен підготувати нову порівняльну таблицю з поправками.

Під час розгляду законопроекту на подання кожної поправки дається до двох хвилин.

Відзначимо, що цей закон явно приймався для того, щоб прискорити розгляд так званого «антиколомойского закону» про банки. До другого читання скандальний законопроект набрав 16 тисяч поправок.

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