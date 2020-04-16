Скандальний російський актор Іван Охлобистін впевнений, що українці і росіяни «будуть братами і добрими сусідами»

За його словами, Україна «ніфіга не загине», а лише переживе «глобальні геополітичні зміни».

«Багато патріоти роблять помилку, вважаючи, що Україна загине. Ні фіга вона не загине – тому що сьогодні вона переживає все те, що у нас було в кінці 80-х – початку 90-х. А це глобальні геополітичні зміни. У підсумку, я думаю, ми все одно будемо братами, друзями, добрими сусідами. Тому що неможливо розлучити одну єдину біомасу», – заявив він.

Крім того, актор упевнений, що лише після зміни кількох поколінь можна буде говорити про «примирення братніх народів».

«Кілька поколінь можуть, звичайно, вирости з гаслом «Москаляку на гіляку». Але пройде час, цей морок розвіється», — переконаний скандальний любитель «руського світу».

Раніше, він заявив, що не проти відправитися в "ДНР" і воювати на їхньому боці. Він стверджує, що взяв би з собою і сім'ю, але згадав, що має священний сан.

"В силу того, що у мене священний сан, я вбивати не можу, але я б міг допомагати по адміністративно-господарській частині або ще щось робити. Можу, наприклад, підтримувати солдатів, подавати кулеметні стрічки…", - заявив актор.

Зазначимо, що Охлобистіну заборонено в'їзд в Україну, оскільки він неодноразово бував на окупованих територіях Донбасу та висловлювався на підтримку жителів регіону. Коли він здійснив перший візит на Донбас, а це було в кінці 2014 року, в Україні відразу заборонили фільми за участю актора, а в 2016 році він отримав паспорт «ДНР» з рук загиблого ватажка бойовиків Олександра Захарченко.

Як повідомляла Politeka, Охлобистін висловився про Україну після скандального відео.

Також Politeka писала, російський актор порушив державний кордон України.