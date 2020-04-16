Заслужений артист України і ведучий Олег Філімонов висловився про гастролі в РФ

За його словами, він відмовився від цього, хоч і 70% заробітку йому приносила робота саме в Росії.

Він впевнений, що вина в тому, що відбувається між країнами лежить виключно на плечах країни-агресора.

"Як би це неправильно на чужу землю заходити чобітьми. Я вважаю, що це жахливо. Я виступаю в госпіталях, я розмовляю з молодими хлопцями, у яких немає ноги, немає руки, на це неможливо дивитися. Чого це має відбуватися, з-за чого, чому? Я вважаю, що це абсолютний нонсенс і в наш час такого бути не повинно. Тому моя чітка позиція – ні, туди ми не поїдемо", - упевнений артист.

Також він висловився і про українських артистів, які продовжують заробляти в Росії.

"Деяким своїм колегам я б все-таки радив «притримати коней», не квапив б цих коней, тому що, напевно, війна колись закінчиться, а ось цей ось осад залишиться. І повернути це назад, повернути це у зворотний бік неможливо", - вважає актор

А ось до питань патріотизму він ставиться з обережністю:



"Патріотизм потрібно показувати не тим, що «бити» себе в груди і кричати на всю округу «Слава Україні», а конкретними діями", - вважає Філімонов.





Раніше продюсер Ігор Кондратюк висловив думку, що українських артистів, які виступають в РФ необхідно карати жорсткими методами. Для початку він запропонував влади України ввести спочатку грошове покарання, наприклад, в розмірі за перше порушення - 150 тис. грн, за друге - 300 тис. грн, за третє - 600 тис. грн..

Нагадаємо, Кондратюк феєрично розніс учасників Нацвідбору на Євробачення.

Як писала Politeka, Лорак і Лобода поплатилися за концерти для Путіна, Кондратюк не стримався.

Також Politeka писала, що Кондратюк висловив про Путіна все, що думає.