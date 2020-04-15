Колишній народний депутат Ігор Марков, який втік до РФ, назвав міста України, які нібито є російськими

Свої маревні думки він озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим"

Одіозний екс-нардеп не став розмінюватися на дрібниці і відніс до "споконвічно російських міст" Одесу, Харків, Дніпро, Маріуполь і Київ.

"Ви розповідаєте: "Росія втручається в Україну". Ви мені скажіть, а велика частина України — це не Росія?! Я — одесит в четвертому поколінні, я народився в Одесі. Ви окупували моє місто і розповідаєте, що це — Україна!", - заволав він.

Крім того, він упевнений, що не тільки Одеса не є українським містом.



"Ми народилися в УРСР, але це була інша Україна, це була інша країна. Зараз вона ніякого відношення до цього не має. Точно так само, як Харків, Київ, Дніпропетровськ, Маріуполь і дві третіх України", - заявив він.

Раніше Марков побажав Україні зникнення і назвав її непорозумінням".

"Я за те, щоб Україна припинила це непорозуміння — своє існування. Поверніть нам Київ з південно-сходом і далі плетіть свою Річ-Посполиту, Австро-Угорщину, робіть свою солянку, але без нас!» — нахабно висловився він.