Молитви проти епідемії китайського вірусу набувають в Росії все більш вигадливих форм
Так, у Муромі духовенство місцевої єпархії в особі ієрея Володимира Селіна, ієрея Артемія Чернова та протоієрея Олексія Ганченка з іконами муромських святих і Божої Матері «Скоропослушниця» і «Всецариця» на паралетах здійснили обліт міста Мурома з молитвою від вірусу, окропивши з висоти околиці округу святою водою, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.
Батюшки налітали 30 кілометрів на паральотах, наданих благодійниками.
Такий момент не залишився непоміченим у соцмережах, і подібний метод боротьби з Covid-19 висміяли в Twitter-акаунті «Вуса Пєскова».
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«Зброя проти коронавіруса, перевіренай ще на печенігах, знову в строю!», – йдеться у підписі до відео обльоту.
Реакція аудиторії на такі методи – відповідна:
«Мені здається, що першими колоністами на Марсі будуть батюшки, які пролетять з хресною ходою по Галактиці», «Коли говорили те, що потрібно відправити попів у політ, мали на увазі вниз із дзвіниці. А не це ось все🤦🏻♀️», «Бойові попи!», «На Мерседесі їздили, в повітрі літали. Наступна хода повинна бути на 300-метровій яхті навколо світу», «На повню всяка хронь загострюється🤦🏼♀️», «попи хоч налітаються вдосталь, цей атракціон зазвичай платний і не дешевий», «Такий потужний засіб потрібно було відправити до Італії і США, без засобів захисту, адже вони ні до чого слугам божим», – жартують у коментарях.
Раніше ми розповідали, що патріарх Кирило назвав вірус «Божою благодаттю», яка очистить людство від споживчої скверни.
На 15 квітня в Росії зафіксовано 24490 заражених, з яких 1986 одужали і 198 померли.
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