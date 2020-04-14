Лідер забороненої Комуністичної партії України Петро Симоненко вважає, що українські діти не можуть пограти в полі за хв



Таку заяву втік в РФ політик зробив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на російському ТБ.

За його словами, присутність російських кораблів в Азовському морі і провокації з їхнього боку ніщо в порівнянні ситуацією на суші.

"Ми говоримо зараз про море, і вони: "Тут загрожують міни!" А скільки мін на суходолі у нас стоїть ?! У нас же діти в поле вийти не можуть, бо там же заміновані поля! І уявляєте, яка територія замінована зараз?! Це біда для народу України на самій території! Не в морі, а на самій території України!" - заявив він, натякаючи на дії ВСУ.

Відзначимо, що 2 лютого 2019 року ЦВК відмовила Петру Симоненко в реєстрації кандидатом на виборах президента 31 травня 2019 року, згідно із законом "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки".

Раніше ми повідомляли, що ще один колишній політик висловився про ситуацію в Україні.

Втік у Росію колишній народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник заявив, що Україна, з-за епідемії "китайського" вірусу буде змушена звернутися за допомогою до Росії.

"Держави, у яких дуже низький імунітет, можуть зникнути. В Україні немає ні грошей, ні запасів продуктів. В цих умовах Україна буде змушена звернутися до Росії та Білорусі за допомогою", - зазначив він.



Нагадаємо, батько "російського світу" запропонував Україні продати території.

Як повідомляла Politeka, батько "русского мира" в приступі істерики накинувся на українців.

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