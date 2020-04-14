Екс-нардеп від «Свободи» Ірина Фаріон заявила, що всі російськомовні громадяни України "московити і виродки"



До такого висновку вона прийшла після спілкування з темношкірим чоловіком у Львові, який зумів досконало опанувати українську мову.



За її словами, в Україні немає "так званих російськомовних".

"…нас врятує тільки дуже жорстка сила стосовно москвоязичія. У нас немає так званих російськомовних. Це або московити, або виродки. І перші, і другі – надбання Путіна. Путін – ворог. З ворогом розмову один – сила. І ніякого виправдання", – повідомила Фаріон.

Раніше, в одному з ефірів, вона висловила думку, що Україна «втратила» Донбас нібито саме тому, що там люди говорили російською мовою.

«Російська мова в Україні — це мова окупації, мова крові, мова знищення українців, мову геноциду. Тому кожен, хто говорить цією мовою на моїй землі, для мене — путіноід. Якщо він не хоче позбутися від цієї брудної звички — кордони відкриті. Пакуй валізи і шуруй в Росію!", - заявила вона.



Зазначимо, що під час останніх президентських виборів колишній нардеп від «Свободи» "накинувся" на Володимира Зеленського з-за мови. Ірина Фаріон вимагає відправити його за ґрати і оголосила війну виборцям, які віддали йому свої голоси.

Нагадаємо, ветеран ЗСУ влучив у мовний скандал в поїзді.

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