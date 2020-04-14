Режисер Тигран Кеосаян назвав Україну частиною російської держави

Таку заяву він зробив в ефірі в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на росТВ.

За його словами українці можуть користуватися ЗД сполученням між окупованим Кримом і РФ.

«Ми держава! Звичайно, і Україна — це частина великої російської держави. Ми, російські люди, а я російська людина! Ми не можемо жити без великих звершень. Це найвеличніша споруда, яким колись і ви зможете їздити. Ви можете їздити, тому що це одна країна. Ми — одна країна», заявив він.





Раніше, чоловік топ-пропагандистки Кремля Маргарити Симонян, режисер Тигран Кеосаян публічно закликав до держперевороту в Україні і встановлення там російської влади.

За його словами, на такий крок треба піти, бо в Україні нібито пройшла "антиросійська революція" в 2014 році.

До всього іншого, він заявив, що в той момент, коли США почнуть бойові дії на території Венесуели у РФ буде привід діяти більш рішуче щодо України.

"Треба чітко нашій державі сказати, що ми не можемо дозволити, щоб ось так поруч, в 600 км, в 800 км від Москви були недружні нашій державі режими. І, отже, будь-якими способами ми повинні привести до влади в Україні дружні режими", - заявив режисер.

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