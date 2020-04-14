Музикант і продюсер Костянтин Меладзе зробив несподівану заяву про ставлення українців до росіян

Так, він заявив в ефірі телеканалу "Дощ", що більша частина жителів України, як мінімум – половина населення, говорить російською мовою і не відчуває ворожнечі до жителів Росії. Він вважає, що ненависті до Росії в українців немає і бути не може.

"Нелюбові до росіян ні, бути не може і не буде ніколи, мені здається. Просто тому, що Київ – це, в основному, російськомовне місто. Та й більша частина України – це більше російськомовна країна. Принаймні, відсотків на 50%. Я все життя там розмовляв російською мовою, мої друзі і т. д. Не може бути росіянин для українця якоюсь чужою одиницею, як німець чи китаєць. Скоріше, не дуже гарне формується ставлення до влади і так далі", – заявив Меладзе.

За його словами, причиною ворожнечі між Україною і Росією стало звичайне внутрішнє невдоволення владою, яке переросло у конфлікт держав.

"Це не входило в плани жодної людини, яка живе в Україні. Ніхто цього не хотів, ніхто цього не очікував. Те, що почалося далі, все це здається жахливим сном. Для мене обидві ці країни рідні", – поскаржився композитор.



До всього іншого, він зізнався, що часто живе в Україні і знімає кліпи, а заробляє в Росії, відправляючи туди російськомовний контент, який виготовляє в нашій країні.

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