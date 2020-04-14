Відомий російський актор, народний артист Білорусії Володимир Гостюхін розповів, що думає про Україну і анексію Криму

Намагаючись розібратися в причинах того, що відбувається в Україні, актор договорився до того, що назвав київську владу ставлениками Вашингтона.

Про це він розповів журналістам видання ІА REGNUM.