Відомий російський актор, народний артист Білорусії Володимир Гостюхін розповів, що думає про Україну і анексію Криму
Намагаючись розібратися в причинах того, що відбувається в Україні, актор договорився до того, що назвав київську владу ставлениками Вашингтона.
Про це він розповів журналістам видання ІА REGNUM.
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"В Україні - диктатура фашистів! Диктатура американофашистів! У влади - виродки, маріонетки-злочинці, яких поставив злочинний американський режим. Ніякої там демократії немає. Бандерівців використовує Америка. Я її називаю гніздом сатани. Вони колись говорили, що Радянський Союз імперія зла. Та ні, Америка - це лігво зла. Найгірше йде звідти", - сипав прокремлівськими заявами Гостюхін.
Гостюхін також настійно порадив українцям "схопитися за голову", адже на його думку, в українців "поїхав дах".
"отямтеся! Отямтеся! У вас дах поїхав", - закликав він.
Крім того, він заявив, що щасливий від того, що відбувається в Росії, а також він назвав анексію Росією Криму - "високою демократією".
"Сьогодні я радію з того, що відбувається на моїй Батьківщині - в Росії. Скажу абсолютно без пафосу: у мене ось тут - у серці - любов до Батьківщини, любов до землі, на якій я народився. Люди починають приходити до тями від цього гіпнозу Заходом і Америкою. Візьміть Крим. Народ провів референдум і вирішив, як йому жити. Ця найвища демократія в світі!" – резюмував актор.
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