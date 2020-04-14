Скандальний український композитор, шоумен і актор Володимир Бистряков назвав українців "ідіотами"

За його словами, безвізовий режим просто знищить українців як націю, а в країні залишаться одні люди похилого віку і діти.

Бистряков порівняв Україну з Африкою.

"Якщо подивитися на нашу країну з боку, то ми просто ідіоти. Якщо в Африці сидять люди на піску, десь смажать черв'ячків, з сарани готують печеню, при цьому щасливі, при цьому ще й танцюють і навіть розмножуватися можуть, то тут, на найбагатших землях, з такою інфраструктурою, яка у нас була, і ми сьогодні прийшли до того, що стали жебраками. Це просто ганьба", - заявив композитор.

Раніше Бистряков вже робив подібні заяви.

В одному з ефірів він висловив думку, що Україна перетворилася з багатющою республіки Радянського Союзу в злиденну країну.

За його словами, Україна позбулася всього після виходу зі складу СРСР.

«Ми, які починали на одному з перших місць після розвалу Союзу по всьому – по промисловості, сільському господарству. До чого ми зараз прийшли до того, що ходимо з простягнутою рукою і залежний від позик МВФ, які невідомо куди йдуть…", - заявив він.

Крім того, він упевнений, що Україна вже набридла всім випрошуванням подачок".



Також варто відзначити, що Быстряком неодноразово заявляв про те, що анексія Криму Росією була законною і Москва не причетна до початку війни на Донбасі. Крім того, він палко заперечував участь російських військових у бойових діях на Донбасі.

Нагадаємо, що відомий композитор осоромисвя проросійською заявою.

Як повідомляла Politeka, у базу «Миротворця» потрапив український композитор, піаніст і шоумен Володимир Бистряков.

Також Politeka писала, що українці жорстко відреагували на проросійський заяву Бистрякова.



