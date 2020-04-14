Микитка Джигурда пояснив, то що бойовики відняли його громадянство "ДНР" за проукраїнських думок щодо "республіки"

Про це російський співак і шоумен Джигурда заявив на своїй сторінці в соцмережі.

«Я, отримавши паспорт "ДНР", говорив з ними про те, що потрібно робити акцент на тому, що "ДНР"– це частина України, і перейменувати її в "Донецьку народну республіку України" – ДНРУ» , – йдеться у поясненні артиста.

Так, відзначимо, що Микита Джигурда отримав паспорт "ДНР", через деякий час голова "ДНР" Олександр Захарченко позбавив його громадянства, пославшись на "технічну помилку".

Джигурда додав, то що робив відмінна пропозиція провести референдум і ввести дві державні мови – українську і російську. А в "ДНР" повідомили то що "вони не Україна, а частина Новоросії".

Нагадаємо, що скандаліст Микита Джигурда серйозно налаштований на посаду мера і вже зробив обіцянки, які планує втілювати в життя при владі. Відомий своїм скандальним іміджем російський актор і шоумен Микита Джигурда, який народився в Києві, але хоче відмовитися від громадянства України, має намір брати участь у виборах мера Москви.

Про це написали в Twitter на сторінці «МЗС Роисси», де опублікована відповідна афіша.

«Як тобі таке, Ілон Маск?», — прокоментував блогер.

Користувачі мережі висміяли актора за його прагнення стати мером російської столиці. Деякі з них також побоюються нових несподіваних кандидатів на цей пост.

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