Микитка Джигурда пояснив, то що бойовики відняли його громадянство "ДНР" за проукраїнських думок щодо "республіки"
Про це російський співак і шоумен Джигурда заявив на своїй сторінці в соцмережі.
«Я, отримавши паспорт "ДНР", говорив з ними про те, що потрібно робити акцент на тому, що "ДНР"– це частина України, і перейменувати її в "Донецьку народну республіку України" – ДНРУ» , – йдеться у поясненні артиста.
Так, відзначимо, що Микита Джигурда отримав паспорт "ДНР", через деякий час голова "ДНР" Олександр Захарченко позбавив його громадянства, пославшись на "технічну помилку".
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Джигурда додав, то що робив відмінна пропозиція провести референдум і ввести дві державні мови – українську і російську. А в "ДНР" повідомили то що "вони не Україна, а частина Новоросії".
Нагадаємо, що скандаліст Микита Джигурда серйозно налаштований на посаду мера і вже зробив обіцянки, які планує втілювати в життя при владі. Відомий своїм скандальним іміджем російський актор і шоумен Микита Джигурда, який народився в Києві, але хоче відмовитися від громадянства України, має намір брати участь у виборах мера Москви.
Про це написали в Twitter на сторінці «МЗС Роисси», де опублікована відповідна афіша.
«Як тобі таке, Ілон Маск?», — прокоментував блогер.
Користувачі мережі висміяли актора за його прагнення стати мером російської столиці. Деякі з них також побоюються нових несподіваних кандидатів на цей пост.
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