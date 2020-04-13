Одіозний російський пропагандист Сергій Кургінян, якого називають батьком ідеї "русского мира", озвучив скандальний випад у бік України і Грузії

Так, пропагандист Кремля заявив, що розпад СРСР триває навіть у сьогоднішніх реаліях. Як приклад він навів ситуацію в Україні, яка втратила Донбас і Крим. За несамовитою думкою пропагандиста те, що Україна втратить свої території - звичайне явище і "історична справедливість".

Такими нетверезими думками затятий українофоб поділився в прямому ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим, яку транслюють на телеканалі Росія 1.

Крім того, він озвучив прокремлівський фейк про українців, які знищують дітей Донбасу. А також звинуватив українців у створенні "імпералізма" на території своєї країни.

"Ви засуджуєте російський, радянський імперіалізм. Ну так не влаштовуйте український імперіалізм і не кидайте дітей на Донбасі, не влаштовуйте грузинський імперіалізм і не знищуйте людей в Осетії і Абхазії. Вони мають таке право на самовизначення, тим більше, що вони ні в яку Грузію не входили. Вони входили в Радянський Союз!", - заявив скандальний пропагандист.

Пропагандист також пригрозив Україні, зазначивши, що якщо наша країна буде намагатися увійти в "західну цивілізацію", то нібито втратить свої кордони.

"Якщо ви засудили імперію під назвою Радянський Союз, яка дала все, що могла, захистила народи Кавказу від перської та османської різанини, то не створюйте малу імперію! Якщо ділимий Радянський Союз, то ділима і Грузія! І Україна, і хто завгодно", - закінчив свою нахабну промову Кургінян.

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