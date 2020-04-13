Виглядає права рука міністра закордонних справ РФ не дуже

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова осоромилася зовнішнім виглядом під час онлайн-трансляції

Увагу на, м'яко кажучи, пошарпаний вигляд чиновниці звернув офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, про що відразу ж поспішив розповісти в соцмережах.

Він опублікував скрін відео, на якому Марія Захарова постала перед глядачами пом'ятою, маючи не зовсім здоровий вигляд.

«Мені навіть страшно уявити кремлівських пропагандонів після карантину і марафону щодо застосування глоду. Кого не троне коронавірус, швидше цепанет Boyara 2020», – підписав знімок автор, натякаючи на те, що підопічну Лаврова не раз ловили на слабкості до спиртного. Більш того, деякі користувачі всерйоз припускають, що чиновниця бавиться не тільки алкоголем.

Як відомо Марія Захарова у своєму коментарі розкритикувала рішення США почати силову операцію з перекриття наркопоставок у Латинській Америці, заявивши, що воно «загрожує вкрай негативними наслідками».

Коментарі під фото відповідні.

«І постачання коксу стали більш проблемними», «А як же тепер Машка без коксу?!», «Наша Маша гірко плаче...», «Вже ломка?», «Зважаючи на мікровираз, сумує за Мадуро. Ну випонєлі», – жартують користувачі.

Раніше ми розповідали, що Захарова заговорила про розвал України. За її словами, країна на даний момент перебуває на етапі розвалу, там «вже все порвано».

«Там уже немає часу для проривів… це час для штопання, художнього. І такою міцного й серйозного. Держава розвалюється. Її треба збирати. Якийсь прорив? Про що ми говоримо?», – видала чиновниця.

Вона додала, що народ України, який витримав багато випробувань, з незрозумілої причини купився на гасла «помаранчевої революції» і не тільки на них.

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