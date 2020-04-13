Незважаючи на те, що пенсіонери – в особливій групі ризику в період епідемії китайського вірусу, від необдуманих вчинків їх це не зупиняє

Чергове тому підтвердження – випадок в Мукачеві, про який в соціальній мережі Фейсбук розповіла начальниця міського Управління праці та соцзахисту населення Наталія Зотова.

За її словами, 92-річна городянка, яка жила разом з дітьми, онуками і правнуками, і яку тримали під контролем на карантині, втекла з дому, щоб купити до Великодня нову хустку й білизну.

Як виявилося, родичі всіляко оберігали жінку і пильно стежили за тим, щоб вона не виходила на вулицю і не підхопила заразу. Однак та виявилася хитрішою. Далі події розвивалися, як у детективі.

«Ранок, безлюдна вулиця. Під'їжджає до будинку поліцейська машина. Сусіди зашелестіли фіранками. Поліцейські говорять про 17 000 штрафу. Сім'я в шоці: що сталося?! Відкриваються двері, поліцейський подає руку, і з машини граціозно слідує бабуся», – пояснює Зотова.

За словами правоохоронців, стареньку знайшли в центрі міста, за п'ять зупинок від будинку. Туди пенсіонерка дісталася пішки, оскільки на період карантину транспорт не ходить.

Родичі, почувши розповів копа, завмерли в подиві, бо не могли зрозуміти, як жінка вибралася з будинку. Виявилося, що вона вилізла з хати через вікно і перелізла через паркан. Своє завзяття вона пояснила тим, що їй потрібно терміново причепуритися до Великодня.

Інцидент закінчився відносно благополучно:

«Добре, що екіпаж попався з гумором. Посміялися. Штраф не виписали. Подарували бабусі маску і наказали купити хустку».

У свою чергу читачі по-різному сприйняли ситуацію. Одних розчулилопрагнення літньої жінки бути красивою, інші співчувають родичам старенької, яким з такою непосидою доводиться нелегко.

«У старших людей звичка перед Великоднем оновлювати гардероб», «Ще раз підтверджує, що бажання жінки - закон 🥰. І в 92, якщо є непереборне бажання, то вона знайде ЯК то зробити. Неймовірно мила історія😍», «Таких людей жоден вірус не чіпатиме, пережила війну, а «коронку», тим більше», «Дай Бог, щоб ця історія не мала продовження», «якщо б ця БАБЦЯ піддала небезпеці інших людей, ми б розглядали це під іншим кутом, як ту жінку з Підгорянах, яка потім виявилася здоровою. Сказано всім сидіти вдома і ще в свої «надцять» років, значить, сидимо вдома. Хустку їй захотілося», «Співчуваю близьким, а поліції респект», – пишуть у коментарях.

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