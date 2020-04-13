Патріарх Московський і всієї Русі Кирило назвав пандемію COVID-19 божественним промислом, що має зруйнувати ідеали споживацького суспільства

За його словами, «якщо через подолання цієї скорботи ми станемо ближче до Бога, то ми неодмінно переможемо і саму скорботу», і те, що відбувається з людьми зараз, «буде на благо». Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Заява патріарха, який є надзвичайно багатою людиною, вже висміяли в соцмережах. Так, у Twitter «Вуса Пєскова» розмітили фото Кирила в салоні Mercedes-Benz Maybach з іконою, підписавши публікацію: «І тоді вже ніхто не буде заздрити ні годинникам, ні яхтам, ні джету».

У коментарях читачі не пошкодували сраказму.

«Якщо це божий промисел, то навіщо гундяй ікону катав на Майбаху?», «Тепер у світі дві пандемії: релігія та коронавірус», «Коли ж*па патріотичним чином зігріта в шкіряних кріслах Maybach, а на руці скрепно блищить годинник Breguet - можна з чистою совістю поговорити і про ідеали, і про віру», «Тютюновий барига віщає про споживацтво, при цьому ремонт його резиденції обійдеться в 2.42 млрд руб платників податків», «Яке ж лицемірство», «Хто б говорив», «Сам зрозумів, що сказав?», – відзначають користувачі.

Згідно з розслідуванням російських журналістів, Кирило – один з найбагатших людей Росії зі статком у 4 мільярди доларів, пентхаусом у Будинку на Набережній з видом на Храм Христа Спасителя й особистими зв'язками з найбільшими світовими лідерами. Він також нібито кадровий офіцер 4 відділу 5 управління КДБ при РМ СРСР.

Тим часом у столиці України закрили на карантин Києво-Печерську лавру. Там вже понад 90 підтверджених випадків захворювання на китайський вірус, а її настоятеля владику Павла госпіталізували в Олександрівську лікарню у зв'язку з погіршенням стану.

Ба більше, в неділю, 12 квітня, стало відомо про смерть ченця Києво-Печерської лаври. В результаті тривалої хвороби на 74-му році життя помер архімандрит Нектарій.

Нагадаємо, путінський генерал видав таємницю патріарха Кирила, ганьба потрапила в кадр.

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