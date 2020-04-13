Одіозний російський актор Іван Охлобистін зробив дивну заяву про президента РФ Володимира Путіна
Так, актор заявив, що президент РФ Володимир Путін керуючи Росією, водночас править світом.
Відповідну заяву було зроблено в ефірі телеканалу Царгород.
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"Якщо ти правив Росією, то ти правив, по суті, світом. І це завжди буде так. Все в світі по сей день "відбувається з оглядкою на нас", жодне рішення не приймається без участі в тій чи іншій мірі Володимира Путіна", – сказав він.
Охлобистін зізнався, що його "внутрішня опозиція" до Путіна, яка була ще кілька років тому, зникла. За його словами, тоді у нього складалося враження, що "російський народ ніким не був представлений". На думку актора, Путін "за Росію мати порве".
За його словами тільки зараз, він усвідомив, що "росіяни, нарешті, представлені", і "тепер за Путіна не соромно".
"От реально не соромно. Чинна людина, доросла людина. У нього є всі необхідні інструменти. Спортивний, дорослий, розумний, колишній військовий, вміє носити костюм, говорить іноземною мовою. Для росіян ідеал взагалі", – заявив актор.
Також раніше повідомлялося, що він заявив, що не проти відправитися в "ДНР" і воювати на їхньому боці. Він стверджує, що взяв би з собою і сім'ю, але згадав, що має священний сан.
"В силу того, що у мене священний сан, я вбивати не можу, але я б міг допомагати по адміністративно-господарській частині або ще щось робити. Можу, наприклад, підтримувати солдатів, подавати кулеметні стрічки…", - заявив актор.
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