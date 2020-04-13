Охлобистін зізнався, що його "внутрішня опозиція" до Путіна, яка була ще кілька років тому, зникла. За його словами, тоді у нього складалося враження, що "російський народ ніким не був представлений". На думку актора, Путін "за Росію мати порве".

За його словами тільки зараз, він усвідомив, що "росіяни, нарешті, представлені", і "тепер за Путіна не соромно".

"От реально не соромно. Чинна людина, доросла людина. У нього є всі необхідні інструменти. Спортивний, дорослий, розумний, колишній військовий, вміє носити костюм, говорить іноземною мовою. Для росіян ідеал взагалі", – заявив актор.

Також раніше повідомлялося, що він заявив, що не проти відправитися в "ДНР" і воювати на їхньому боці. Він стверджує, що взяв би з собою і сім'ю, але згадав, що має священний сан.

"В силу того, що у мене священний сан, я вбивати не можу, але я б міг допомагати по адміністративно-господарській частині або ще щось робити. Можу, наприклад, підтримувати солдатів, подавати кулеметні стрічки…", - заявив актор.

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