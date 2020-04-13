Українців розлютило останнє інтерв'ю знаменитого боксера Олександра Усика

Нещодавно український боксер Олександр Усик заявив, що у нього залишилося багато друзів у РФ. За його словами, росіяни не винні в тому, що сталося на Донбасі і в анексії Криму. Боксер вважає, що вина лежить на "царьках, які на горі, чогось не поділили". Крім того, він знайшов винних у конфлікті України і Росії.

"З якоїсь причини ми з росіянами стали ворогами. Чому ж? Може бути, тому що нашому президенту (екс-президенту Петру Порошенку) потрібна була димова завіса, щоб спокійно грабувати країну. Як варіант", - заявив спортсмен.

Спортсмен поплатився за свої заяви, адже українці в мережі рознесли його по повній програмі. Багато українців відзначали, що розчаровані у боксері після цього інтерв'ю. Інші намагалися знайти причину таких слів, припустивши, що це наслідки "сильних ударів в голову".

"Я дуже розчарована. Я раніше думала, що він патріот любить свою неньку Україну", "Це наслідки сильних ударів в голову... Це не проходить... ", "Зараз мені соромно, що такий крутий спортсмен починає виляти і викручуватися, лояльний ти наш. Невже так важко чорне назвати чорним і не мудрувати?","Твою країну вбивають, а у тебе ніхто не винен... ".

Деякі коментатори припустили, що захищаючи Росію, Усик у майбутньому може виступати під їх прапором, а також нагадали, що саме РФ напала на нашу країну.

"Пан Усик, політика - це не Ваше! Краще бийтеся за гроші. І я не здивуюся, якщо Ви поміняєте прапор, все до цього йде", "А хто в Крим поліз? Хто порушив кордони країни? Мабуть Усик з місяця звалився? Йому останні мізки повишибали!".

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