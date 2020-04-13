В мережі відповіли реперу Потапу за те, що він попросив українців об'єднатися в боротьбі з пандемією

Потап підняв важливу тему в новому відео, опублікованому на YouTube, пише Politeka.net.

В опублікованому відеоролику Потап обговорив з Позитивом ситуацію з українцями, які в березні прилетіли з В'єтнаму і влаштували безлади в аеропорту із-за того, що не хотіли проходити обсервацію. Потап впевнений, що така легковажність людей обов'язково призведе до катастрофи в нашій країні.

«Це приклад того, чому в Україні ще не почалася, але почнеться справжня катастрофа», - підкреслив продюсер.

Також Потап назвав українців «долбодятлами»: «Хлопці, ви що долбодятлы? Ну ви закриті, ну така ситуація. Пандемія. Весь світ об'єднався. Світ об'єднався, а Україна не об'єдналася. Тому що "моя хата з краю"».

Так, українці вирішили відповісти продюсеру в мережі. Деякі підтримали артиста, інші ж відповіли йому «тим же».

«За такі слова перший кандидат у петушанью», «Підтримую Потапа на всі 100 відсотків!», «А що він, власне, не так сказав?...», «Ти по собі судиш? Я в цьому не сумнівалася. Ти, того стоїш», «Мені здається, що він не менш долбодятел ніж ми», «На себе подивися гарненько в дзеркало. Там і побачиш долбодятла.», «Продюсер, нам не треба твоїх рад», «Правильно сказав, з такими відмовляються потрібно взагалі жорстко, тому що вони слів не розуміють. Заразили всю країну, та ще й права качають.», «частково Він правий...Але базікати все можемо. Нехай краще з іншими зірками допоможуть хоч онкохворим діткам пережити цей карантин,адже вони у групі ризику!!!», – написали користувачі мережі.

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