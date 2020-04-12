Протягом найближчого тижня очікуються кардинальні зміни з курсом валют в Україні

Так, аналітик Вадим Іосуб розповів в інтерв'ю для журналістів видання РБК-Україна, що в найближчий тиждень очікується зниження курсу долара до гривні.

За його словами, через тиждень долар може торгуватися на міжбанку близько 27,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,0/27,3 грн.

"Це пов'язано з тим, що імпортери випереджаючими темпами знижують свою економічну активність. На цьому тлі НБУ перейшов від продажу до купівлі валюти для поповнення резервів", - додав він.

За минулий тиждень курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-1,2%.

З п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,60 до 27,26 грн (-1,2%).

А середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,19/27,68 до 27,09/27,47 (-0,3%/-0,7%). Крім того, за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,8% до 1,4%.

Також раніше повідомлялося, що гривня може втратити позиції, а курс валют буде залежати від депутатів.

Експерти запевняють, що стан справ на валютному ринку буде залежати від того, як швидко депутати приступлять до розгляду поправок до закону про заборону ренаціоналізації банків і від того, скільки валюти продасть з резервів НБУ, щоб стримати падіння гривні.

За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, долар і гривню чекають "гойдалки" в найближчі дні.

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