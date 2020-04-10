Російський співак Філіп Кіркоров захотів примирити Україну і Росію



Як передає Politeka.net, таку заяву від російської зірки естради прозвучало у програмі Ксенії Собчак "Обережно, Собчак". (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)





У процесі бесіди Ксенія поцікавилася у артиста, чи він хоче приїхати в Україну, особливо зараз, коли президентом став Володимир Зеленський.



Вона зазначила, що зараз у Росії і України "погані відносини".

"Хто повинен їх (відносини. – Ред.) відновлювати. Будемо це виправляти. Якщо це буде місія, щоб налагодити відносини і зробити місток дружби, я поїду. Якщо СБУ пустить. По Україні сумую. Дуже сумую, тому і в Крим приїжджаю на гастролі і розумію, що наражаю на свою бідну голову…", – зазначив Кіркоров.

Варто відзначити, що не так давно він зізнався, що хоче приїхати в Україну і чекає запрошення від Володимира Зеленського.

Таку заяву знаменитий російський співак зробив під час прямого ефіру в Instagram з співачкою Олею Поляковою. Кіркоров заявив, що зараз одне з його найбільших бажань – візит в Україну. При цьому він упевнений, що люди дуже чекають його приїзду.

«Мене там чекають, стільки всього в творчості сталося, стільки нового, а поділитися не можемо. Не заради грошей, прикро, що втрачено стільки часу», - розповів Кіркоров.



Нагадаємо, Кіркоров показав свою кохану жінку, тепер зрозуміло, на кого схожа 8-річна дочка співака.

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