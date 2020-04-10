Народний артист України Іво Бобул закликав не повертатися в Україну жителів Донбасу, які підтримали вторгнення РФ

За його словами, їм не варто навіть намагатися.

«Розумієте, поки півень не клюне в одне місце, людина не протрезвіє. Клюнув – він починає розуміти: «Що ж я зробив?» Говорили: «Ми хочемо померти в Росії». Ну так вмирайте!», - різко висловився співак.

Крім того, він впевнений, що західні і східні українці відрізняються один від одного. Головна відмінність — на сході мало корінних українців.

«Західні українці – це люди, які роками, віками жили там. Я часто їздив у Луганськ, Донецьк … Люди там – більше привезені. Там були українці, якщо знати історію. Але у свій час їх звідти прибрали і поселили інших. Ті люди жили зі своїми законами і поняттями, зі своїми думками. Але були там і українці. І як-то жили разом», — вважає співак.

Також він упевнений, що Донбасу потрібно було приділити більше уваги.

«Роботяги і там, і там. Було упущення. Все-таки треба було приділити більше уваги тому краю. У політичному, культурному (плані). І поставити заслін того, що називається «подвійне громадянство». Це до доброго ніколи не призводить», - заявив він.

Раніше артист розповів, що на сьогоднішній день він б у жодному разі не поїхав би в Росію з-за війни, яка відбувається на Донбасі.

"Це дуже боляче. Я знаю хлопців, які виходили з Іловайська, я зустрічався з багатьма, їздив туди з концертами. Я все це бачив. Це дуже страшно", - згадав Бобул.

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