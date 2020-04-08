Популярний український педіатр доктор Комаровський показав, що писав про вірус, що вразив планету, в 2012 році

Уривок із своєї книги на китайській мові він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. В одній з глав його книги розповідається про те, як працюють ці віруси, і як вони вражають людину.

«А це глава про коронавірус з моєї книги про ГРЗ на китайській мові - надруковано в 2012 році!», - написав Комаровський.

За п'ять годин пост доктора зібрав понад 30 тисяч лайків. В коментарях розгорнулася ціла дискусія про те, що цей вірус не новий, тому незрозуміло, чому на нього так реагує світ.

«Комаровський ще й пророк», «А що зараз відбувається? Мутант?», «Так ви знали», «Вірус відомий світові з 65 року. У нього багато форм», «Шкода, що тепер і у людини викликає складний перебіг хвороби», «Всі віруси були новими, але ж не було такого, як зараз, швидкого поширення і смертності», «тобто це не новий вірус?», «Ого-го, Євген Олегович!!! Ого-го. Попереду планети всієї», «Виходить безпечний вірус мутував в небезпечний?», - пишуть користувачі мережі.

До речі, раніше Комаровський розповідав, що абсент можна використовувати в якості санітайзера, так як в ньому - 70% спирту.

Нагадаємо, що Комаровський видав, що чекає українців після суворого карантину: "Люди, ви розумієте, навіщо він потрібен?".

Як повідомляла Politeka, Комаровський пояснив, хто не захворіє небезпечним вірусом: "вся справа в...".

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