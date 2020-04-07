Занепад українського бізнесу в період карантину призведе до глибокої економічної кризи

Як передає Politeka.net, такий прогноз зробили в сервісі пошуку даних у державних реєстрах "Opendatabot" в Facebook.

"Україна не знає, як надовго затягнеться карантин, тому що ми не знаємо, для чого саме ми тягнемо час. У нас дотепер немає даних щодо того, яка кількість важких хворих можуть одночасно прийняти наші медики і якою вона повинна бути, щоб послабити карантин", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в сервісі вказали на занепад українського бізнесу. Згідно з даними, кількість нових вакансій зменшилася в два рази, а обороти ресторанів зменшилися в 5 разів.

Зміни торкнулися і служби таксі: кількість поїздок на таксі впала на 70%. У той же час, вартість оренди нерухомості впала в три рази.

В сервісі також зазначили, що малий бізнес вже вичерпав запас витривалості, а середній вичерпає його протягом декількох наступних тижнів.

"При таких умовах для українців більшою небезпекою стане не ризик смерті від вірусу, а бідність, голод, мародерство і розбій. Ми почали збирати дані про українському бізнесі під час карантину. Ці дані також повинні братися до уваги при прийнятті рішень щодо карантину", - зазначили в повідомленні.

Раніше, економічний експерт Юрій Атаманюк заявив, що в Україні загострилася продовольча криза до кінця року.

За його словами, в Україні зараз колосальні проблеми з економікою і все може закінчиться плачевно.

"Є різні погляди на карантин. Що страшніше буде для українців, сам вірус або карантин зі своїми заходами, коли почнеться злидні, голод і будуть вмирати від хвороби. У нас мільйон онкохворих, у яких лікування вимагає дорогого фінансування. Вони просто можуть не вижити", - упевнений експерт.



Нагадаємо, що Атаманюк передрік долю нового уряду Шмигаля: «Все залежить від…».

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